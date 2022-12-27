Конкурент для Циганкова: ПСВ знайшов ще один варіант заміни Гакпо в Норвегії
Джерело:Твітер Фабріціо Романо
Віктор Циганков – не єдиний, кого ПСВ розглядає в якості заміни екс-лідеру команди Коді Гакпо. Нідерландський клуб також контактує з молодим норвежським гравцем.
ПСВ націлилось на підписання нападника норвежського Молде Оли Брюнхільдсена. Гравець може обійтись нідерландцям значно дешевше, аніж Віктор Циганков.
Варте уваги Циганков знову потрапив під приціл ПСВ після рекордного трансферу лідера
Після продажу Коді Гакпо у Ліверпуль, ПСВ активно підшуковує заміну своєму зірковому футболісту. Нідерландський колектив уже контактував з Молде та самим 23-річним Брюнхільдсеном. Сторони знаходяться на просунутій стадії переговорів. Контракт гравця з Молде чинний до грудня 2024 року. Трансфермаркт оцінює Брюнхілдсена в 3 мільйони євро, в той час, як Циганкова у 22 мільйони євро. Чи можливий трансфер обох гравців у клуб – не повідомляється.
Статистика норвежця у поточному сезоні
- Ола Брюнхільдсен виступає у Молде на позиції форварда, оскільки клуб грає за схемою в два нападники, без крайніх півзахисників, а з латералями.
- Гравець забив 16 голів та віддав 4 асисти у 30 матчах у всіх турнірах у сезоні.
- Нападник відзначився 5 разів у ворота суперника у Лізі Конференцій та віддав 3 асисти у 11 матчах (включно з кваліфікацією). Та Молде не зміг подолати груповий етап ЛК, зайнявши третю сходинку в квартеті.
- Брюнхільдсен провів два товариські матчі за збірну Норвегії, двічі вийшовши на заміну.