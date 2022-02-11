Боротьба за медалі

Олімпійською чемпіонкою Пекіну стала норвежка Марте Олсбю. Вона продемонструвала відмінну стрільбу та швидку роботу ходом, повідомляє 24 канал.

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Для Олсбю це вже третя нагорода на Олімпіаді-2022. Марте здобула "золото" у змішаній естафеті та "бронзу" – в індивідуальній гонці.

У день спринту на стрільбищі був штиль, тому біатлоністки мали змогу вдало стріляти. У підсумку шведка Ельвіра Еберг не допустила жодної помилки й здобула "срібло".

Бронзова нагорода дісталася італійці Доротеї Вірер, яка також чисто відстрілялася. Вона програла Еберг 7 секунд та 37 – Олсбю.

Як виступили українки

На жаль, збірна України змогла виставити на спринт тільки трьох біатлоністок. Причина в тому, що Дар'я Блашко й Олена Білосюк потрапили на самоізоляцію у Пекіні

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Водночас Олімпіаду покинула Валентина Семеренко, яку замінила Анастасія Меркушина. Саме Меркушина разом з Юлією Джимою та Іриною Петренко представляла Україну.

Лідерка нашої команди Юлія Джима впевнено долала дистанцію і потенційно йшла до медалі. Та на другому вогневому рубежі вона допустила один промах і вимушена була пробігти штрафне коло.

Через це Юлія втратила шанс поборотися за нагороди та посіла 8-у сходинку.

Щодо Меркушиної та Петренко, то біатлоністки не змогли потрапити у топ-20. Меркушина з одним штрафним колом продемонструвала найкращий результат сезону – 24-е місце.

Ірина Петренко допустила дві помилки й посіла 40-у сходинку.

Результати жіночого спринту на Олімпійських іграх

1. Марте Олсбю-Рейселанн (Норвегія, 0+0) 20:44.3

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) +30.9

3. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +37.2

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8. Юлія Джима (Україна, 0+1) +1:07.5

24. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) +1:47.3

40. Ірина Петренко (Україна, 2+0) +2:27.4

Важливо. Уже 12-го лютого відбудеться чоловіча спринтерська гонка. За результатами спринтів чоловіки та жінки 13-го лютого будуть змагатися у гонці переслідування.