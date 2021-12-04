Норвегія знову перемогла

Збірна Норвегії вже вкотре не дає шансів на перемогу своїм конкурентам. У складі Легрейда, братів Бьо та Крістіансенса перемогли у першій естафеті сезону. Це 16-й поспіль подіум для команди у чоловічих естафетах.

До речі Джима в топ-15 гонки переслідування у Швеції: Ройселанд перемогла у нелегкій боротьбі

На другому місці фінішувала збірна Франції, а на третьому опинилися представники Росії.

Фаворити естафети – шведи, неочікувано відправилися на штрафне коло після першої стрільби. Як не дивно, але це єдина команда, яка зробила понад 3 промахи під час першої "лежки".

Неймовірний етап у виконанні Підручного

Артем Прима представляв збірну України на першому етапі естафети. Він бездоганно пройшов вогневий рубіж. Завдяки швидкій та "чистій" стрільбі він опинився у групі основних переслідувачів. Українець фантастично відпрацював і на "стійці". Артем вийшов з рубежу на 6 місці, проте при передачі естафети Примі не вдалося втримати позицію – він фінішував 7-м, з відставанням у 27 секунд.

На другому етапі естафету перейняв капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний. Вже з самого старту йому вдалося відіграти понад 10 секунд. Він очолив другу групу переслідувачів, опинившись на 6-му місці. Українець "чисто" відпрацював на "лежці" та опинився на 4-мі місці.

Другий вогневий рубіж Підручний відпрацював на нуль. Після стрільби Дмитро вийшов на другу позицію. Українець продемонстрував неймовірне останнє коло. Він максимально наблизився до норвежця Тар'є Бьо, відігравши у нього 5 секунд.

Україна замкнула топ-5

Підручний другим передав естафету Богдану Цимбалу. Перед стрільбищем він вже почав дещо програвати. На першому рубежі Богдан швидко, а головне влучно закрив всі мішені. Проте на "стійці" Цимбал неочікувано відправився на одне штрафне коло. На своєму етапі він програв 1 хвилину та 20 секунд, фінішувавши на шостій позиції.

Антону Дудченку доручили роль фінішера. На першій стрільбі йому знадобилося два додаткових патрони. Антон дещо поступався лідерам на дистанції. На "стійці" він одного разу схибив. Проте українець втримався серед лідерів та фінішував на 5-му місці.

Результати естафети у чоловіків

1. Норвегія (0+0, 0+1, 0+0, 0+3) 1:14:09.3

2. Франція (0+2, 0+5, 0+1, 0+0) +11.2

3. Росія (0+3, 0+2, 0+0, 1+3) +45.9

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5. Україна (0+0, 0+0, 1+3, 0+3) +1:28.5