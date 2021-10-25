Проти Усика потрібно використовувати брудну тактику: Джошуа дали пораду перед реваншем
Джерело:Fightnews.info
Абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі Джош Тейлор дав пораду Ентоні Джошуа перед реваншем з Олександром Усиком. У першому поєдинку Усик переміг одноголосним рішенням суддів.
За словами Тейлора, Ентоні треба вийти, зайняти центр рингу, йти вперед і зі старту змусити Усика відступати.
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"Якщо Джошуа робитиме в реванші те ж саме, що в першому бою, то він знову програє. І так буде п'ять разів з п'яти. Єдиний варіант, при якому я бачу перемогу Джошуа і вважаю, що саме так він і повинен битися, – це піти вперед і застосувати свої габарити і потужність. Вийти, зайняти центр рингу, йти вперед і зі старту змусити Усика відступати. Щільно закритися, прийняти кілька ударів на блок, підібратися до нього, дати волю рукам, зв'язати його, поборотися, бити його по плечах, руках і спині.
Знаєте, потрібно трохи використовувати брудні тактики. Зрештою, це ж бій. Так Джошуа вимордує Усика. Я вважаю, що він може перемогти Олександра, використовуючи свої габарити і потужність, пресингуючи його з початку бою", – заявив він.
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- Боксери повинні провести реванш до 25 квітня. Другий двобій запланований на лютий – березень 2022 року.
- У першому поєдинку Усик здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Сталось це на очах рідних уболівальників Джошуа.
- Наразі невідомо, де відбудеться реванш. Українська команда хоче провести поєдинок у Києві.
- Обидва бійці будуть налаштовані лише на перемогу. Британець захоче реабілітуватись в очах прихильників, а головним завданням Олександра буде збереження чемпіонських поясів, які він відібрав у суперника.