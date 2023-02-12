11 лютого Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі у матчі проти Вест Хема. Українець відіграв 67 хвилин, не відзначився результативними діями, але допоміг "аристократам" вирвати нічию 1:1.
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Щемливе прощання з рідною командою
Єдиний гол у складі Челсі забив Жуан Фелікс. Українського лівого вінгера замінив на полі Хакім Зієш. Після поєдинку Мудрик поїхав до Варшави, де свою останню підготовку до плей-офф Ліги Європи проводить Шахтар.
Михайло тепло попрощався з рідною командою, адже одразу перед трансфером футболіста у Челсі, це не вдалось зробити. Мудрик сказав прощальні слова команді, яка побажала йому у відповідь успіхів в АПЛ.
На останок лівий вінгер залишив футболку Шахтаря зі своїм автографом та прийняв букет від досвідченого захисника "гірників" Миколи Матвієнка.
Мудрик попрощався з Шахтарем: дивіться відео
Відзначимо, що після відходу з Шахтаря Мудрик провів вже 3 матчі у футболці лондонського клубу. Однак собі в актив Михайло може занести лише дебютну гру проти Ліверпуля (0:0). У двох наступних зустрічах українець фактично себе ніяк не проявив.
Головне про Михайла Мудрика
- Мудрик відіграв за основу Шахтаря 44 матчі, у яких забив 12 голів та віддав 17 асистів.
- Окрім донецького клубу встиг пограти в оренді за київський Арсенал та чернігівську Десну. Також пограв за Шахтар-2.
- Лівий вінгер уклав контракт із Челсі до кінця червня 2031 року.
- Шахтар виручив за свого вихованця омріяні 100 мільйонів (70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів у вигляді бонусів).
- Українець виступає за Челсі під 15-м номером.
- У поточному сезоні у складі обох команд відіграв сумарно 21 матч, у яких наколотив 10 м'ячів та зробив 8 результативних передач.