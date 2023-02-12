11 лютого Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі у матчі проти Вест Хема. Українець відіграв 67 хвилин, не відзначився результативними діями, але допоміг "аристократам" вирвати нічию 1:1.

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Щемливе прощання з рідною командою

Єдиний гол у складі Челсі забив Жуан Фелікс. Українського лівого вінгера замінив на полі Хакім Зієш. Після поєдинку Мудрик поїхав до Варшави, де свою останню підготовку до плей-офф Ліги Європи проводить Шахтар.

Михайло тепло попрощався з рідною командою, адже одразу перед трансфером футболіста у Челсі, це не вдалось зробити. Мудрик сказав прощальні слова команді, яка побажала йому у відповідь успіхів в АПЛ.

На останок лівий вінгер залишив футболку Шахтаря зі своїм автографом та прийняв букет від досвідченого захисника "гірників" Миколи Матвієнка.

Мудрик попрощався з Шахтарем: дивіться відео

Відзначимо, що після відходу з Шахтаря Мудрик провів вже 3 матчі у футболці лондонського клубу. Однак собі в актив Михайло може занести лише дебютну гру проти Ліверпуля (0:0). У двох наступних зустрічах українець фактично себе ніяк не проявив.

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