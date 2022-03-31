Промоутер Усика прокоментував божевільний гонорар від шейхів за реванш проти Джошуа

Олександр Усик покинув Україну, щоб розпочати підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа. Промоутер українця розповів про гонорар у 120 мільйонів доларів за бій проти британця.

Красюк: Усик – це особистість планетарного масштабу

У ЗМІ з'явилась інформація, що шейхи з Саудівської Аравії можуть заплатити 120 мільйонів доларів гонорару за другий бій проти Джошуа. Промоутер Олександр Красюк спростував ці чутки.

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Промоутер українського боксера назвав свого підопічного особистістю планетарного масштабу, у якого шалена аудиторія по усій планеті. Завдяки спорту Усик прославляє рідну Україну та показує усім незламність українського народу.

"Усик – це особистість планетарного масштабу. Його аудиторія вимірюється сотнями мільйонів людей на всій планеті. Спорт глобальний, і Сашко має унікальну можливість і світову трибуну для того, щоб закликати весь світ об’єднається навколо України з метою зупинити війну і повернути мир у нашому домі. Вся планета має знати, що Україна – це країна вільних, сильних, високодуховних та вольових людей. Мало хто має можливості донести такі меседжі. І Олександр робить це через спорт", – розповів промоутер.

"Прийняв непросте, але правильне рішення"

Красюк прокоментував рішення Усика покинути Україну під час війни заради реваншу проти Джошуа. За його словами, такий вчинок був складним для боксера, який з перших днів війни поповнив ряди тероборони Київської області.

Олександр прийняв непросте, але правильне рішення. Його мета виходить далеко за межі рингу. Моральний дух на висоті, мотивація зашкалює. З Божою допомогою переможемо,

– зізнався Красюк.

Промоутер українського чемпіона світу не виключив, що бій проти Ентоні може прийняти Саудівська Аравія, але він заперечив гонорар у 120 мільйонів доларів.

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