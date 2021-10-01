Промоутер Усика дав несподіваний прогноз на бій Ф'юрі – Уайлдер

Промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк поділився прогнозом на бій чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) з ексчемпіоном Деонтеєм Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Олександр Красюк вважає, що Уайлдер 9 жовтня в поєдинку з Ф'юрі поверне собі пояс WBC суперважкої ваги.

До слова Джошуа, Ф’юрі чи Уайлдер: хто має стати наступним суперником Усика

"Бій Уайлдера і Ф'юрі? Звичайно, Усик хоче вийти на переможця і отримати четвертий пояс. У мене є відчуття, що Тайсон Ф'юрі не буде успішний в цьому бою. Уайлдер переможе. І ми всі будемо вірити, що Усик в майбутньому зробить об'єднавчий бій. Будемо працювати, щоб бій століття відбувся", – сказав Красюк.

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Третій поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером повинен відбутися 9 жовтня. Бійці мали зустрітися ще влітку, однак поєдинок перенесли.

Вперше боксери зустрілися у 2018 році. Бій завершився нічиєю і Деонтей зберіг титул WBC.

У лютому 2020 року відбувся реванш і Ф'юрі переміг технічним нокаутом. Британець завдав Уайлдеру першої поразки.

Тайсон відмовлявся дати реванш Уайлдеру, однак суд змусив Ф'юрі провести бій з американцем.

Додамо, що Олександру Усику за контрактом ще належить провести реванш з Ентоні Джошуа.