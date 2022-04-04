Промоутер Усика розповів, коли буде підписаний контракт реваншу із Джошуа
Джерело:Sky Sports
Олександр Усик виїхав за кордон, щоб розпочати тренувальний табір до реваншу проти Ентоні Джошуа. Але наразі українець не розпочав підготовку до бою.
Незабаром вдарять по руках
Олександр Красюк вніс ясність про майбутній реванш Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Промоутер українського боксера наголосив, що протягом наступних двох тижнів усі деталі контракту поєдинку будуть остаточно вирішені.
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Наразі команди обговорюють, яка країна прийме спекотний двобій. Також Красюк натякнув, коли любителі боксу зможуть побачити другий поєдинок в історії протистоянь між Усиком та Джошуа.
Протягом двох тижнів ми очікуємо, що все буде узгоджено, всі деталі фіналізованими. Наразі обговорюємо місце проведення бою. Кінець червня – налаштовані на цю дату поєдинку,
– відповів промоутер Усика.
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- Ще раніше у ЗМІ поширювалась інформація, що боксери можуть знову зустрітись у перший місяць літа 2022 року. Крайнім терміном був початок липня.
- На реванш претендують одразу декілька країн.
- Промоутер українського боксера прокоментував чутки про шалений гонорар від шейхів із Саудівської Аравії.
- Менеджер Усик підтвердив інформацію про те, що Олександр ще не приступив до підготовки через неясність долі наступного поєдинку.
- Нагадаємо, що Усик покинув Україну, хоча до цього був у рядах тероборони Київської області. Олександр аргументував своє рішення тим, що на боксерському ринзі принесе більше користі країні, ніж поза ним.