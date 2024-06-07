Черговим таким сміливцем є чемпіон світу у крузервейті за версією IBF Джей Опетая. 28-річний австралійський боксер проявив своє бажання провести бій проти Олександра Усика.

Цікаво Несподіваний план: Усик після реваншу проти Ф'юрі збирається залишити хевівейт

Хоче побитись із абсолютним чемпіоном світу

Опетая зізнався, що вже давно стежить за кар'єрою українського чемпіона. У коментарі Джей пригадав, як Усик вже ставав олімпійським чемпіоном у Лондоні-2012, коли йому на той момент було лише 17 років.

Цікаво, що на тих Іграх-2012 Опетая програв вже у своєму першому бою азербайджанцю Теймуру Мамедову.

Я завжди був у тіні, я завжди був дуже близько, і зараз я починаю перебувати в розквіті сил. Я більше не маленька дитина. Тепер всі це знають. Я на їхньому радарі. Це гарне відчуття. Усик завжди був на вершині, він завжди був першим, тож я б хотів провести бій з ним,

– заявив Опетая.

Нагадаємо, що раніше свій намір провести бій проти Усика висловив Даніель Дюбуа, який вже зустрічався на одному ринзі із Олександром. Було це наприкінці серпня 2023-го року. Тоді українець у 9-му раунді "погасив світло" британському бійцю. Тепер Дюбуа хоче взяти реванш в Усика після перемоги над хорватом Філіпом Хрговичем.

Попри ці всі заяви попереду в Усика реванш із Тайсоном Ф'юрі. Другий поєдинок боксерів відбудеться 21 грудня 2024-го року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Головне про Джея Опетаю