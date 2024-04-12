Дуже недурний хлопець, – Красюк розповів вражаючий факт про непереможного українського боксера

В американському Сан-Дієго 18 травня відбудеться титульний бій між Денисом Берінчиком та Емануелем Наваррете. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBO в легкій вазі.

Востаннє українець виходив у ринг 26 серпня 2023 року. Тоді він в андеркарді бою Олександра Усика переміг одностайним рішенням суддів шведського боксера Ентоні Їгіта та захистив пояс WBO International.

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Берінчик має науковий ступінь

Наразі Денис Берінчик знаходиться у тренувальному таборі, де готується до найстатуснішого бою у своїй професійній кар'єрі. Цікавою інформацією щодо позаспортивного життя українського боксера поділився відомий промоутер Олександр Красюк.

За його словами, Денис Берінчик є дуже непересічним спортсменом. Окрім успіхів у боксі він також є кандидатом наук.

Денис, м'яко кажучи, дуже недурний хлопець. Він не схожий на абсолютну більшість хлопців. Я зараз не узагальнюю. А говорю про те, що багато хлопців живуть одним боксом. Їх більше нічого не цікавить. Вони думають, що якщо працюватимуть, то успіх все одно прийде. Ні, друже! У боксі всі працюють. А щоб досягати успіху, треба розширювати сфери своєї роботи.

І Берінчик – один із таких хлопців. Він займався наукою. Знаю, що він не дуже афішує це. Але він має науковий ступінь. Це факт. І всі ми були свідками того, як він писав дисертацію, захищав її. Вона зі спортивної психології. Так, так, так! Здавалося б, дивишся на Берінчика – хлопець зі двора. А він, на секундочку, доктор філософії", – розповів Красюк.

Короткі відомості про Дениса Берінчика