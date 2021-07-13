Вже в цьому році: промоутер заявив про реванш Ломаченка та Лопеса

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що реванш легковаговиків Василя Ломаченка (15-2, 11 KO) і абсолютного чемпіона Теофімо Лопеса (16-0, 12 KO) може відбутися у 2021 році.

На думку Красюка, цей бій викличе більший ажіотаж, ніж поєдинок американця з Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).

Дивіться також Команда Лопеса назвала гонорар Ломаченка за реванш: сума, якою принизили українця

"Ломаченко і Лопес можуть побитися в цьому році. Для цього повиннен відбутися цілий ланцюг подій. Потрібно скасувати поєдинок Камбосос – Лопес. Це можна зробити лише в одному випадку – Теофімо повинен відмовитися від титулу IBF. Чи це можливо? Теоретично, так, чому ні.

Чи йшлося про реванш Ломаченко – Лопес? Так. Батько Теофімо це підтвердив і в ефірі, і в особистій бесіді. Думаю, що він відбудеться. Цей бій викликає більший інтерес, ніж поєдинок Теофімо з Камбососом", – заявив Красюк.

Ломаченко може вдруге вийти на ринг проти Лопеса: головне