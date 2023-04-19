Український Прометей переміг тезок з Греції та пробився до півфіналу Єврокубка

Український клуб вдруге в історії пробився до півфіналу Єврокубка. Команда Ронена Гінзбурга повторила досягнення київського Будівельника.

Прометей (Україна) – Промітеас (Греція) 80:57 (25:16, 18:13, 19:11, 18:17)

На стадії чвертьфіналу Єврокубка у столиці Латвії Ризі Прометей провів домашню зустріч із грецьким Промітеасом. Переможець протистояння отримував путівку до півфіналу турніру, пише 24 Канал.

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Прометей не помітив суперника

На попередній стадії підопічні Ронена Гінзбурга перемогли німецький Гамбург (87:79). На шляху до півфіналу українській команді протистояв грецький Прометеас.

До звітного поєдинку Прометей підійшов у статусі чемпіона об'єднаної Латвійсько-естонської ліги (LEBL). Тож тепер вони могли повністю зосередитися на євротурнірі.

Вже на старті поєдинку номінальні господарі захопили ініціативу. На велику перерву баскетболісти Прометея пішли з перевагою +14 очок.

Домінування українського клубу продовжилося і після 15-хвилинної перерви. "Червоно-білі" постійно збільшували перевагу над суперником, завершивши поєдинок з рахунком 80:57.

Найрезультативнішим баскетболістом Прометея став американський форвард Діджей Стефенс. Він набрав 17 очок.

Зазначимо, що Прометей став другим представником України в півфіналах Єврокубка. У сезоні 2012/13 до цієї стадії турніру вдалося дістатися київському Будівельнику.

Що далі

26 квітня на "Арені Рига" "Прометей" у пiвфiналi зіграє з турецьким клубом Тюрк Телеком. У чвертьфіналі турки перемогли з рахунком 86:76 німецький Ратіофарім Ульм. А в основній частині турніру Тюрк Телеком став другою найкращою командою групи В.