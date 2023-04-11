Прометей (Україна) – Гамбург (Німеччина) 87:79 (28:20 / 20:20 / 21:16 / 18:23)

Прометей продовжує свій яскравий шлях в Єврокубку. Український клуб впевнено виграв групову стадію, взявши верх у 14 з 18-ти ігор, пише 24 канал.

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Це дозволило в 1/8 фіналу отримати найлегшого опонента з паралельної групи. Ним став німецький Гамбург, якому вдалось виграти лише третину ігор групи.

Впевнена перемога Прометея

Вже у першій чверті підопічні Ронена Гінзбурга створили собі комфортну перевагу у 8 очок, виконавши аж шість трьохочкових влучань. У подальшому Прометей не підпускав Гамбург близько до себе.

Німцям вдалось виграти лише останню чверть, але на підсумок це не вплинуло – ті ж +8 на користь українців. Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Сидоров, який заробив 21 бал при трьох підбираннях.

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У чвертьфіналів – проти тезок

Перемога дозволила команді з Кам'янського вийти у чвертьфінал свого дебютного сезону в Єврокубку. Там на Прометей чекає зустріч із переможцем пари Промітеас (Греція) – Бур (Франція).

Нагадаємо, що на вихідних Прометей став чемпіоном Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. Команда Ронена Гінзбурга виграла майже всі матчі турніру, а у фіналі розібралась із ВЕФ Рига.