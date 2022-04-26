Продовжують радіти "кривавим трофеям", – Терлюга про жахливий обстріл рідної Одеси

Анжеліка Терлюга принесла Україні "золото" з етапу Прем'єр-ліги у Португалії. Напередодні виступу окупанти обстріляли рідну для каратистки Одесу.

Терлюга: У росіян – свята, в українців – трагедії щодня

Одеситка підтвердила усім, чому саме вона номер один у рейтингу вагової категорії до 55 кілограмів. Анжеліка Терлюга подякувала усім за підтримку і вкотре прокоментувала ті жахіття, які загарбники роблять в Україні.

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За день до фіналу Терлюги російська армія обстріляла її рідне місто. Ракета потрапила у житловий будинок. Внаслідок чого загинула журналістка, її 3-місячне немовля та мама.

Каратистка пообіцяла віддати усі зароблені призові на потреби українців, які мужньо борються проти окупантів.

У них немає Бога, у них немає серця і душі, у них немає почуттів, вони продовжують підтримувати війну проти України і радіти "кривавим трофеям", вкраденим з наших будинків. Українці хоробрі і ми не перестанемо боротися з беззаконням і неподобством! Ми тепер одна велика сім'я. І я намагаюся допомогти своїй країні в цей важкий час. Всі призові гроші від змагань підуть на те, щоб допомогти українцям перемогти в цій війні і вижити,

– написала переможниця Прем'єр-ліги.

Терлюга під час перших обстрілів була в Одесі, але згодом виїхала за кордон, щоб приносити Україні перемоги на спортивному фронті.

Перед поїздкою у Португалію Анжеліка перемогла на чемпіонаті Франції.

Українські каратисти здобули 5 нагород на етапі Прем'єр-ліги у Португалії. Нагороди принесли: Анжеліка Терлюга, Аніта Серьогіна

Повний текст публікації з інстаграму Терлюги

Важко пояснити все, що я відчуваю...Так складно перебувати тут, на змаганнях, в момент, коли найближчі люди в небезпеці. Кожну секунду в думках я з чоловіком, моєю родиною і друзями.

За день до фіналу, в суботу, російська армія атакувала моє місто - Одесу, ракета потрапила в будівлю, де загинули мирні жителі. Один з них – 3-місячна дитина і сталося це на Великдень. У росіян – свята, у українців – трагедії щодня.

Кожен день нас вбивають.

Вони вбивають жорстоко і з застосуванням насильства!

Вони крадуть з наших будинків.

Кожен день вони руйнують нашу країну.

Вони захоплюють нашу землю.

Вони окупують наші міста.

Примушують «любити свій російський світ» або вбивають.

У них немає Бога, у них немає серця і душі, у них немає почуттів, вони продовжують підтримувати війну проти України і радіти "кривавим трофеям", вкраденим з наших будинків. Ми всі благаємо світову громадськість, про те, що нам потрібна допомога, щоб припинити вбивати український народ!!! Українці хоробрі і ми не перестанемо боротися з беззаконням і неподобством!!! Ми тепер одна велика сім'я. І я намагаюся допомогти своїй країні в цей важкий час. Всі призові гроші від змагань підуть на те, щоб допомогти українцям перемогти в цій війні і вижити. Також я дуже вдячна всім, хто допоміг мені з цим змаганням, тренуваннями і допоміг моїй країні в цей важкий час. Бережи вас Бог! Спасибі карате-сім'ї!