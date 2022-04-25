Україна закінчила виступ з 5 нагородами

Україна була представлена у складі 16 каратистів. Серед них і медалісти Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга та Станіслав Горуна, повідомляє 24 канал.

До теми Українки Терлюга та Серьогіна здобули два "золота" на етапі Прем'єр-ліги з карате у Португалії

Анжеліка Терлюга (55 кілограмів) та Аніта Серьогіна (61 кілограмів) вибороли для України дві золоті медалі.

Ці спортсменки вдруге поспіль здобули медалі на етапі Прем'єр-ліги з карате у 2022 році. На першому етапі, що був в ОАЕ перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, вони здобули "срібло".

Також Анжеліка виграла чемпіонат Франції, що відбувся в періо повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Бронзові нагороди У Португалії здобули Діана Шостак (до 61 кілограмів), Галина Мельник (до 68 кілограмів), Андрій Заплітний (до 75 кілограмів).

Щодо Станіслава Горуни, то він закінчив виступи без медалі.

Зверніть увагу! Наступний етап Прем'єр-ліги відбудеться 13-15 травня у Рабаті (Марокко).