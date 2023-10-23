Срні приготуватись: інсайдер назвав термін призначення нового головного тренера Шахтаря

Донецький Шахтар вирушив на виїзний матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Барселони. Паралельно із тим з'явився інсайд про те, коли клуб отримає нового головного тренера.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, який дуже часто викладає інформацію про трансфери донецького клубу, назвав термін, за який буде відомо ім'я нового головного тренера команди. Романо наголошує, що у найближчі 24-48 годин "гірники" отримують нового коуча. Виходить до ще наступної гри донеччани дізнаються прізвище керманича.

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Найближчі дні стануть ключовими

В Іспанію команду повіз Даріо Срна, який тимчасово є виконувачем обов'язків головного тренера донеччан. В активі хорвата, який підставив своє плече у складний для Шахтаря час, вже має у своєму активі одну перемогу.

Оформили її "гірники" минулого вікенду у матчі проти черкаського ЛНЗ, у якому донеччани здобули перемогу 3:0. Дубль у тому поєдинку забив Кевін Келсі, який вийшов на заміну замість автора першого голу Данила Сікана.

Тепер Срна разом із командою взяв курс в Іспанію на матч групового раунду Ліги чемпіонів проти Барселони, який відбудеться 25 жовтня.

У ЗМІ фігурували одразу декілька прізвищ тренерів, які могли та можуть очолити український клуб. Серед них був Ігор Тудор, який є другою самого Срни. Були чутки про головного наставник хорватського Хайдука Івана Леко, який сам різко прокоментував цю інформацію про нього та Шахтар.

Також у пресі називали Марека Папшуна та Оскар Гарсія.

Нагадаємо, що 16 жовтня Шахтар звільнив Патріка ван Леувена із посади головного тренера команди. Разом із ним пішов і весь його тренерський штаб. Гра "гірників" під його керівництвом була далека від ідеальної, тому реакція керівництва була відповідною.

Хоча у пресі повідомляли про конфлікти між нідерландцем та провідними футболістами донецького клубу. Але ці чутки спростував капітан Шахтаря Тарас Степаненко.

Шахтар після 11-ти турів йде на 3-му місці у таблиці УПЛ, набравши 21 бал.