Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, очень часто излагающий информацию о трансферах донецкого клуба, назвал термин, за который будет известно имя нового главного тренера команды. Романо отмечает, что в ближайшие 24-48 часов "горняки" получают нового коуча. Выходит к еще следующей игре донетчане узнают фамилию кормчего.

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В ближайшие дни станут ключевыми

В Испанию команду повез Дарио Срна, временно исполняющий обязанности главного тренера дончан. В активе хорвата, подставившего свое плечо в сложное для Шахтера время, уже имеет в своем активе одну победу.

Оформили ее "горняки" прошлого уик-энда в матче против черкасского ЛНЗ, в котором дончане одержали победу 3:0. Дубль в том поединке забил вышедший на замену Кевин Келси вместо автора первого гола Даниила Сикана.

Теперь Срна вместе с командой взял курс в Испанию на матч группового раунда Лиги чемпионов против Барселоны, который состоится 25 октября.

В СМИ фигурировали сразу несколько фамилий тренеров, которые могли и могут возглавить украинский клуб. Среди них был Игорь Тудор, являющийся второй самого Срны. Были слухи о главном наставнике хорватского Хайдука Ивана Леко, который сам резко прокомментировал эту информацию о нем и Шахтере.

Также в печати называли Марека Папшуна и Оскар Гарсия.

Напомним, что 16 октября Шахтер уволил Патрика ван Леувена с должности главного тренера команды. Вместе с ним ушел и весь его тренерский штаб. Игра "горняков" под его руководством была далека от идеальной, поэтому реакция руководства была ответной.

Хотя в прессе сообщалось о конфликтах между нидерландцем и ведущими футболистами донецкого клуба. Но или слухи опроверг капитан Шахтера Тарас Степаненко.

К слову. Шахтер после 11 туров идет на 3-м месте в таблице УПЛ, набрав 21 балл.