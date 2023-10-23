Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, який дуже часто викладає інформацію про трансфери донецького клубу, назвав термін, за який буде відомо ім'я нового головного тренера команди. Романо наголошує, що у найближчі 24-48 годин "гірники" отримують нового коуча. Виходить до ще наступної гри донеччани дізнаються прізвище керманича.

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Найближчі дні стануть ключовими

В Іспанію команду повіз Даріо Срна, який тимчасово є виконувачем обов'язків головного тренера донеччан. В активі хорвата, який підставив своє плече у складний для Шахтаря час, вже має у своєму активі одну перемогу.

Оформили її "гірники" минулого вікенду у матчі проти черкаського ЛНЗ, у якому донеччани здобули перемогу 3:0. Дубль у тому поєдинку забив Кевін Келсі, який вийшов на заміну замість автора першого голу Данила Сікана.

Тепер Срна разом із командою взяв курс в Іспанію на матч групового раунду Ліги чемпіонів проти Барселони, який відбудеться 25 жовтня.

У ЗМІ фігурували одразу декілька прізвищ тренерів, які могли та можуть очолити український клуб. Серед них був Ігор Тудор, який є другою самого Срни. Були чутки про головного наставник хорватського Хайдука Івана Леко, який сам різко прокоментував цю інформацію про нього та Шахтар.

Також у пресі називали Марека Папшуна та Оскар Гарсія.

Нагадаємо, що 16 жовтня Шахтар звільнив Патріка ван Леувена із посади головного тренера команди. Разом із ним пішов і весь його тренерський штаб. Гра "гірників" під його керівництвом була далека від ідеальної, тому реакція керівництва була відповідною.

Хоча у пресі повідомляли про конфлікти між нідерландцем та провідними футболістами донецького клубу. Але ці чутки спростував капітан Шахтаря Тарас Степаненко.

До слова. Шахтар після 11-ти турів йде на 3-му місці у таблиці УПЛ, набравши 21 бал.