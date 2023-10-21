Однак президент донецького клубу Рінат Ахметов не приховує, що у Шахтарі продовжуються пошуки нового головного тренера, попри призначення Даріо Срни, який отримав тимчасовий статус наставника команди

До теми Коротка "любов" Шахтаря із ван Леувеном: капітан розповів, чи був у нього конфлікт із тренером

Леко: Я у клубі тілом та душею

Серед ймовірних кандидатів у пресі називали нинішнього головного тренера Хайдука Івана Леко, який лише у грудні 2022-го очолив хорватський колектив.

Напередодні гри проти Осієка Леко різко відповів на запитання про донецький клуб. 45-річний хорватський спеціаліст заспокоїв фанів Хайдук.

Я приїхав сюди на гру Хайдук – Осієк. Я у клубі тілом та душею. Це знають всі навколо. Хто, що, як – це марна трата часу та енергії,

– відповів Леко.

Відзначимо, що у ЗМІ також називались імена Ігоря Тудора, Марека Папшуна та Оскар Гарсія. Останній вже відхилить пропозицію "гірників".

Нагадаємо, що Патрік ван Леувен був звільнений після вольової перемоги Шахтаря у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського Антверпена 2:3. Хоча гра донеччан під керівництвом нідерландця ставала все гіршою та все менше приносила потрібний результат. Керівництво це побачило та вирішило, що нстав час тренерських змін.

Хоча у ЗМІ була інформація, що причиною такого звільнення став конфлікт із провідними футболістами команди. Але капітан Тарас Степаненко спростував ці чутки.

Тепер Срні потрібно повернути шахтарських дух у команду, аби ті бились не за себе, а за емблему топового донецького клубу.

До слова. Вже 21 жовтня Срнаа дебютує на чолі Шахтаря виїзним матчем поти черкаського ЛНЗ.