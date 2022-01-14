Призери Олімпійських ігор поб'ються за титульний бій з Усиком

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександр Усик невдовзі може отримати першого офіційного претендента на свої титули. Все йде до того, що за право зустрітися з Усиком битимуться француз Тоні Йока та хорват Філіп Хргович.

Давні суперники визначать претендента на титул Усика

Міжнародна боксерська федерація вирішила визначити обов'язкового суперника для Усика. Спершу Хргович мав зустрітися з Луїсом Ортісом. Але кубинець і згодом новозеландець Джозеф Паркер відмовилися від бою з хорватом.

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Поєдинок з непереможним професіоналом Хрговичем за офіційного претендента на титул IBF вирішив прийняти олімпійський чемпіон 2016 року Тоні Йока.

"Будь-коли, будь-де. Ви знаєте мене, я ніколи не ховався", – написав небитий у професіоналах Йока в інстаграмі.

У своєму інстаграмі бій проти Йоки підтвердив Хргович, рекорд якого складає 14-0. Він заявив, що француз офіційно прийняв бій.

Це початок. Тоні Йока офіційно прийняв виклик, щоб битися зі мною у фінальному поєдинку за статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі. Поїхали,

– написав хорват.

Коли відбудеться бій Хргович – Йока невідомо.

Слід зауважити, що Хргович – бронзовий призер Олімпійських ігор 2016. У півфіналі хорватського боксера побив саме Йока. Згодом француз у фіналі здолав ще одного відомого боксера – британця Джо Джойса.

Олександр Усик заволодів титулом IBF та поясами WBO, WBA після того, як 25 вересня 2021 року здолав Ентоні Джошуа. Українець був офіційним претендентом по лінії WBO.

Попередній захист поясу IBF відбувся наприкінці 2020 року. Тоді Ентоні Джошуа брутально нокаутував Кубрата Пулєва.