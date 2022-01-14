Призери Олімпійських ігор поб'ються за титульний бій з Усиком
Джерело:інстаграм Хрговича
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександр Усик невдовзі може отримати першого офіційного претендента на свої титули. Все йде до того, що за право зустрітися з Усиком битимуться француз Тоні Йока та хорват Філіп Хргович.
Давні суперники визначать претендента на титул Усика
Міжнародна боксерська федерація вирішила визначити обов'язкового суперника для Усика. Спершу Хргович мав зустрітися з Луїсом Ортісом. Але кубинець і згодом новозеландець Джозеф Паркер відмовилися від бою з хорватом.
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Поєдинок з непереможним професіоналом Хрговичем за офіційного претендента на титул IBF вирішив прийняти олімпійський чемпіон 2016 року Тоні Йока.
"Будь-коли, будь-де. Ви знаєте мене, я ніколи не ховався", – написав небитий у професіоналах Йока в інстаграмі.
У своєму інстаграмі бій проти Йоки підтвердив Хргович, рекорд якого складає 14-0. Він заявив, що француз офіційно прийняв бій.
Це початок. Тоні Йока офіційно прийняв виклик, щоб битися зі мною у фінальному поєдинку за статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі. Поїхали,
– написав хорват.
Коли відбудеться бій Хргович – Йока невідомо.
Слід зауважити, що Хргович – бронзовий призер Олімпійських ігор 2016. У півфіналі хорватського боксера побив саме Йока. Згодом француз у фіналі здолав ще одного відомого боксера – британця Джо Джойса.До уваги. Бій Йока – Хргович на Олімпіаді можна переглянути на офіційному сайті Ігор 2016.
- Олександр Усик заволодів титулом IBF та поясами WBO, WBA після того, як 25 вересня 2021 року здолав Ентоні Джошуа. Українець був офіційним претендентом по лінії WBO.
- Попередній захист поясу IBF відбувся наприкінці 2020 року. Тоді Ентоні Джошуа брутально нокаутував Кубрата Пулєва.