Прийняв поразку і йду далі, – Джошуа хоче взяти реванш в Усика

Олександр Усик завдав болючої поразки Ентоні Джошуа у чемпіонському поєдинку у Лондоні. Британець хоче провести бій-реванш.

Після тотального побиття

31-річний боксер із Великої Британії прийняв поразку у першому поєдинку. Але на цьому Ентоні не збирається зупинятись.

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Джошуа хоче взяти реванш в Олександра Усика. Ентоні готовий відновити тренування з прицілом на бій-реванш з українцем.

Мені потрібен реванш, це 100%, навіть 110%. Я вже готовий повернутися до тренувань. Я пройшов 12 раундів, у мене все в порядку. Це були хороші 12 раундів, так що я готовий відновити тренування. Прийняв поразку і йду далі. Це корисний досвід,

– сказав Джошуа.

Усик теж не проти вдруге вийти на ринг проти Ентоні, але цього разу вже в Україні. Промоутер Едді Хірн розповів, що реванш на українській землі буде майже нереальним.

Нагадаємо, що після поєдинку британця госпіталізували у лікарню із підозрою на перелом у черепі. На щастя, все обійшлось.

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