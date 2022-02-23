Приїхав на фарт: Усик відвідав матч Челсі у Лізі чемпіонів
Джерело:інстаграм Олександра Усика
Олександр Усик полетів у Велику Британію. Український боксер поїхав на перемовини щодо реваншу з Ентоні Джошуа, але поєднав це з футбольним матчем.
Підтримав Челсі у Лізі чемпіонів
Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик відвідав домашній поєдинок Челсі проти Лілля. Лондонський клуб потішив своїх фанатів перемогою у першій зустрічі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:0).
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Компанію українському боксеру на трибунах "Стемфорд Брідж" склав його менеджер Егіс Клімас. Фото та відео Усик викладав у сторіс на своїй сторінці в інстаграмі.
Усик полетів у Велику Британію / Фото з інстаграму боксера
Цікаво, що нещодавно Олександр здійснив свою футбольну мрію та дебютував за професійний клуб. Боксер зіграв за житомирське Полісся на товариському турнірі Winter Cup, який відбувся у Туреччині. Саме клуб Усика став переможцем змагань.
Усик відвідав матч Челсі / Фото з інстаграму боксера
Відзначимо, що українець полетів у Велику Британію для узгодження питань щодо реваншу з Ентоні Джошуа. За словами промоутера британця, сторони дійшла до певних домовленостей, залишилось лише узгодити дату та місце поєдинку.