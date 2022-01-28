Приємний головний біль Луческу: Динамо поповнило склад перед зборами у Туреччині

Міжсезоння київського Динамо минає на зборах у Туреччині. Склад "біло-синіх" поповниться гравцями на другому зборі у сонячній країні.

Поповнення у складі киян

Лазарет Динамо покинули відразу декілька футболістів. Захисники Ілля Забарний, Олександр Караваєв та білорус Ілля Шкурін повертаються до головної команди на других турецьких зборах.

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Футболісти пропускали перший збір через позитивні тести на коронавірус.

Ще два гравці полетять із киянами у Туреччину. Це центрбек Денис Попов, який продовжує відновлення після складної травми, яку отримав ще у першому турі УПЛ проти Вереса.

Також у розташування Динамо повернеться легіонер Ерік Рамірес, який викликався у національну збірну Венесуели.

Столичний клуб втратив голкіпера Руслана Нещерета через травму носа, яку він отримав в останньому товариському спарингу проти норвезького Буде/Глімт. На 20-річного воротаря чекає операція.

Сам матч завершився мировою 1:1.

Виліт на другий збір до Туреччини заплановано на 31 січня. Триватиме тренувальний процес до 10 лютого.

Перший матч після зимової перерви динамівці проведуть вдома проти Інгульця (26 лютого).