Нещерет вийшов на поле одразу по перерві в другому таймі. Він замінив Бущана. на той час рахунок на табло був 1:1.

Та на 58-й хвилині голкіпер був змушений покинути поле. Допомагали йому медики.

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Під час атаки суперника Нещерет вийшов на перехоплення. Він першим був на м'ячі, зупинивши його руками. Саме тоді йому в обличчя ногою і влучив суперник, який вирішив йти до кінця.

Гра одразу ж була зупинена. Медики поспішили надавати допомогу Нещерету. Однак продовжити гру він не зумів.

Тож на поле знову вийшов Бущан. Рахунок матчу більше не змінився.