Динамо – Буде/Глімт 1:1
Голи: Вітіньйо, 20 – Боніфейс, 38
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Київський клуб відкрив рахунок на 20-й хвилині поєдинку. Після навісу у штрафний норвежців голом відзначився бразильський легіонер Динамо Вітіньйо.
Відео голу Вітіньйо
Та Буде/Глімт, який двічі зупинив Рому Жозе Моурінью у Лізі конференцій, відігрався ще до перерви. Георгій Бущан невдало вийшов з воріт і дозволив Боніфейсу відзначитися точним ударом.
На жаль, на 56-й хвилині гри воротар Динамо Руслан Нещерет отримав травму голови після зіткнення з Лассе Нордасом.
Динамо – Буде/Глімт відео матчу
Результати Динамо на зборах в Іспанії
Підопічні Мірчі Луческу провели три спаринги в Іспанії. У першій грі "біло-сині" розгромили Расінг Люксембург (4:0).
Після цього Динамо здолало Мурсію (1:3). Тепер кияни повернуться в Україну.