Прийде час, – Луческу готовий повернутись до аутсайдера Румунії після прощання з Динамо
Джерело:Digi Sport
Мірча Луческу не виключає, що повернеться працювати в один із румунських клубів. Головний наставник київського Динамо розглядає можливість вдруге очолити тренерський місток бухарестського Динамо.
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76-річний спеціаліст готовий повернутись у рідну Румунію. Однак станеться це лише тоді, коли дороги Мірчі Луческу та київського Динамо розійдуться.
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Тренер чемпіона України щиро радіє за позитивний результат небайдужого для нього бухарестського Динамо. Клуб зіграв у бойову нічию з УТА Арадою (2:2): "Це важливий момент. Це дає команді багато ентузіазму і мотивує на наступні матчі".
"Містер" не виключає, що може попрацювати у румунському Динамо в майбутньому. Але для цього ще прийде час. Зараз у Луческу є чинний контракт із киянами до кінця червня 2024 року.
Присутність Мірчі Редніка на посаді головного тренера позитивна для команди. Зараз я навіть не знаю футболістів бухарестського Динамо. Прийде час, напевно, коли я підставлю їм своє плече. Прийде час,
– сказав Луческу.
Нагадаємо, що протягом 1985 – 1990 років Луческу очолював Динамо з Бухареста. Мірча виступав за команду у ролі граючого тренера. Зараз динамівці після 11-ти турів посідають передостаннє 16 місце у чемпіонаті Румунії. Команда програла у 8-ми із 11-ти зіграних поєдинків.
- Мірча Луческу ж намагається привести київське Динамо до другого поспіль чемпіонства в Україні. Після 10 турів динамівці лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого конкурента Шахтаря на три очки.