Змінить одне Динамо на інше 76-річний спеціаліст готовий повернутись у рідну Румунію. Однак станеться це лише тоді, коли дороги Мірчі Луческу та київського Динамо розійдуться. Оце такРакіцький зіграв за дубль, а потім роздав 5 тисяч доларів, – Андрій Тотовицький Тренер чемпіона України щиро радіє за позитивний результат небайдужого для нього бухарестського Динамо. Клуб зіграв у бойову нічию з УТА Арадою (2:2): "Це важливий момент. Це дає команді багато ентузіазму і мотивує на наступні матчі". "Містер" не виключає, що може попрацювати у румунському Динамо в майбутньому. Але для цього ще прийде час. Зараз у Луческу є чинний контракт із киянами до кінця червня 2024 року. Присутність Мірчі Редніка на посаді головного тренера позитивна для команди. Зараз я навіть не знаю футболістів бухарестського Динамо. Прийде час, напевно, коли я підставлю їм своє плече. Прийде час, – сказав Луческу. Нагадаємо, що протягом 1985 – 1990 років Луческу очолював Динамо з Бухареста. Мірча виступав за команду у ролі граючого тренера. Зараз динамівці після 11-ти турів посідаютьпередостаннє 16 місце у чемпіонаті Румунії. Команда програла у 8-ми із 11-ти зіграних поєдинків. Мірча Луческу ж намагається привести київське Динамо до другого поспіль чемпіонства в Україні. Після 10 турів динамівці лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого конкурента Шахтаря на три очки.