Змінить одне Динамо на інше

76-річний спеціаліст готовий повернутись у рідну Румунію. Однак станеться це лише тоді, коли дороги Мірчі Луческу та київського Динамо розійдуться.

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Тренер чемпіона України щиро радіє за позитивний результат небайдужого для нього бухарестського Динамо. Клуб зіграв у бойову нічию з УТА Арадою (2:2): "Це важливий момент. Це дає команді багато ентузіазму і мотивує на наступні матчі".

"Містер" не виключає, що може попрацювати у румунському Динамо в майбутньому. Але для цього ще прийде час. Зараз у Луческу є чинний контракт із киянами до кінця червня 2024 року.