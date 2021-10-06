Сменит одно Динамо на другое

76-летний специалист готов вернуться в родную Румынию. Однако произойдет это только тогда, когда дороги Мирчи Луческу и киевского Динамо разойдутся.

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Тренер чемпиона Украины искренне радуется за положительный результат неравнодушного для него бухарестского Динамо. Клуб сыграл в боевую ничью с УТА Арад (2:2): "Это важный момент. Это дает команде много энтузиазма и мотивирует на следующие матчи".

"Мистер" не исключает, что может поработать в румынском Динамо в будущем. Но для этого еще придет время. Сейчас у Луческу есть действующий контракт с киевлянами до конца июня 2024 года.

Присутствие Мирчи Редника на посту главного тренера положительное для команды. Сейчас я даже не знаю футболистов бухарестского Динамо. Придет время, наверное, когда я подставлю им свое плечо. Придет время,

– сказал Луческу.

Напомним, что в течение 1985 – 1990 лет Луческу возглавлял Динамо из Бухареста. Мирча выступал за команду в роли играющего тренера. Сейчас динамовцы после 11-ти туров занимают предпоследнее 16 место в чемпионате Румынии. Команда проиграла в 8-ми из 11-ти сыгранных поединков.