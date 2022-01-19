Привів Наполі до Кубка Італії та грав із Шевченком: Дженоа може очолити екстренер Мілана
Джерело:PianetaGenoa
Італійська Дженоа незабаром може отримати нового головного тренера. Ним може стати колишній наставник Мілана Дженнаро Гатузо.
Ексодноклубник Шевченка
Дженоа може стати наступним клубом у тренерській кар'єрі Дженнаро Гаттузо. 44-річний спеціаліст може стати наступником Андрія Шевченка.
До речі Дженоа не розірвала контракт із Шевченком, – ЗМІ
Сторони вже начебто ведуть перемовини. Гаттузо поки що перебуває без клубу. Останнім місцем роботи італійського наставника була Фіорентина, яка у попередньому турі завдала нищівної поразки Дженоа після звільнення Шевченка – 6:0.
Однак вже через три тижні Гаттузо після призначення покинув "фіалок".
Нагадаємо, що Шевченко покинув італійський клуб після поразки у Кубку Італії від Мілана (3:1).
Дженоа перебуває у жахливій ситуації. "Грифони" після 22-х турів посідають передостанню 19-ту сходинку у Серії А, маючи у своєму активі 12 очок. Дженоа випереджає лише Салернітану, яка замикає таблицю італійської першості.
Тренерська кар'єра Гаттузо
- Італійський фахівець очолював вже вісім клубів протягом своєї кар'єри тренера.
- Найбільш солідний відрізок провів у Наполі та Мілані. В обох клубах провів понад 80 матчів.
- У сезоні-2019/2020 привів Наполі до перемоги у Кубку Італії.