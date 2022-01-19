Ексодноклубник Шевченка

Дженоа може стати наступним клубом у тренерській кар'єрі Дженнаро Гаттузо. 44-річний спеціаліст може стати наступником Андрія Шевченка.

До речі Дженоа не розірвала контракт із Шевченком, – ЗМІ

Сторони вже начебто ведуть перемовини. Гаттузо поки що перебуває без клубу. Останнім місцем роботи італійського наставника була Фіорентина, яка у попередньому турі завдала нищівної поразки Дженоа після звільнення Шевченка – 6:0.

Однак вже через три тижні Гаттузо після призначення покинув "фіалок".

Нагадаємо, що Шевченко покинув італійський клуб після поразки у Кубку Італії від Мілана (3:1).

Дженоа перебуває у жахливій ситуації. "Грифони" після 22-х турів посідають передостанню 19-ту сходинку у Серії А, маючи у своєму активі 12 очок. Дженоа випереджає лише Салернітану, яка замикає таблицю італійської першості.

Тренерська кар'єра Гаттузо