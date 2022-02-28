Привіт, ненько, – тенісист Стаховський повернувся в Україну

28 лютого 2022 , 10:08
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Джерело:

інстаграм Сергія Стаховського

Один із найкращих українських тенісистів в історії Сергій Стаховський повернувся до країни, щоб допомогти всім громадянам у боротьбі проти Росії.

Стаховський розмістив знімок, зроблений на словацько-українському кордоні. Сергія раніше вже записався у запас української армії.

До слова Українські рапіристи на Кубку світу відмовилися виходити на одну доріжку з росіянами


Скріншот з інстаграму Стаховського

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Автор: Юрій Семенюк