Привіт, ненько, – тенісист Стаховський повернувся в Україну
28 лютого 2022 , 10:08Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Сергія Стаховського
Один із найкращих українських тенісистів в історії Сергій Стаховський повернувся до країни, щоб допомогти всім громадянам у боротьбі проти Росії.
Стаховський розмістив знімок, зроблений на словацько-українському кордоні. Сергія раніше вже записався у запас української армії.
До слова Українські рапіристи на Кубку світу відмовилися виходити на одну доріжку з росіянами
Скріншот з інстаграму Стаховського
Спортсмени доєднуються до української армії
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