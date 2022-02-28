У першому турі українська команда у складі Андрія Погребняка, Клода Юнеса, Даниїла Гойди та Максима Гаравського здолала Сингапур. А в неділю, 27 лютого, випало змагатися з росіянами.

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Проте наші рапіристи відмовилися фехтувати з представниками країни-агресора

Українці вийшли з плакатом із написом англійською мовою: "Зупиніть Росію, зупиніть війну. Збережіть Україну, збережіть Європу!". Їх вчинок зустріли оплесками.

Українська сторона заявила, що вона не буде змагатися проти країни-агресора, після чого покинула доріжку. Нашій команді зарахували поразку.

А згодом на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів та юніорів, що проходить у місті Новий Сад (Сербія), українці Емілі Конрад випало фехтувати з росіянкою Анастасією Назаровою. Проте наша спортсменка на знак протесту проти вторгнення на територію України російських військ відмовилася виходити на одну доріжку з представницею країни-агресора. Відтак їй було зараховано поразку.