Захисник "Шахтаря" і збірної України U-21 Валерій Бондар опублікував фото в Instagram разом з новою дівчиною – Дарією Савіною.

Цікаво, що раніше Савіна зустрічалася з форвардом "Динамо" і збірної України U-21 Владиславом Супрягою, пише 24 канал.

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Вибір футболіста став несподіваним для багатьох фанатів і гравців клубу "Дніпро-1", в якому Супряга виступав минулого сезону. Також бурхлива реакція була і у футболістів "Динамо".

"Если друг оказался вдруг (мовою оригіналу)", – написав футболіст Ігор Когут.

У свою чергу, капітан "Дніпро-1" Сергій Кравченко спочатку написав: "Не на того поставила", а після додав: "Шкода Бондаря".

Пізніше Бондар видалив коментарі, та відключив можливість коментувати свій запис.

Що відомо про Савіну та Супрягу

У минулому Дарія Савіна професійно займалася бально-спортивними танцями, зараз навчаєтьсяв одному з Київських ВНЗ на двох спеціальностях. Вона планує піти на курси телеведучих та повернутися у Київ.

Супряга і Савіна перебували у відносинах декілька років. Президент "Дніпра-1" Юрій Береза ​​говорив, що "жіноча складова в переході Супряги була важливою".

Він мав на увазі трансфер Супряги з "Дніпра-1" у "Динамо".