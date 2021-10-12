Приклад для всіх: Вернидуб відмовився очолити російський клубу

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб розповів, що відмовився очолити російський клуб. Український наставник підняв свій авторитет після історичних перемог у Лізі чемпіонів.

Колишнього наставника Зорі хотів підписати Краснодар, але український фахівець не дав свою згоду.

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"Чи є з Росії пропозиції? Ні, з Росії точно немає. Я ж казав, що не буду там працювати. У мене є свої принципи. І мій батько мене ніколи б не зрозумів. Раніше були дзвінки. У свій час було запрошення з Краснодара, але я відмовився", – розповів Вернидуб.

Шериф Вернидуба – сенсація Ліги чемпіонів