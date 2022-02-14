Причетні до допінг-справи росіянки Валієвої повинні сидіти в тюрмі, – глава WADA

Глава Всесвітнього антидопінгового агентства Вітольд Банька поділився думками щодо допінгового скандалу за участі росіянки Каміли Валієвої. Він наголосив, що причетні до подібних махінацій повинні відбувати покарання в в'язницях.

"Допінг у дітей – це зло"

За словами Вітольда Баньки, допінг у дітей непрощенним злом. Він переконаний, що осіб, які надавали препарати неповнолітнім варто відсторонити назавжди.

До теми Валієва не опинилася б у цій ситуації, якби Росію відсторонили від Олімпіади, – Global Athlete

"Допінг у дітей – це зло, непростимо. А лікарі, тренери та інші члени персоналу, які надавали неповнолітнім препарати, що підвищують продуктивність, повинні бути відсторонені довічно. І особисто я також вважаю, що вони повинні сидіти в тюрмі.

Ми вимагаємо, щоб РУСАДА провело серйозне розслідування щодо її оточення. Ми теж перевіримо це і забезпечимо проведення належного розслідування.

Звичайно, дуже важливо, щоб культура в Росії змінилася. Все ще є лікарі та тренери старого покоління, які працюють з неповнолітніми, зі спортсменами, тому ми настійно вимагаємо, щоб міністерство спорту Росії змінило цю ситуацію", – сказав поляк.

Росія знову у центрі уваги через допінг