Причетні до допінг-справи росіянки Валієвої повинні сидіти в тюрмі, – глава WADA
Джерело:sports.ru
Глава Всесвітнього антидопінгового агентства Вітольд Банька поділився думками щодо допінгового скандалу за участі росіянки Каміли Валієвої. Він наголосив, що причетні до подібних махінацій повинні відбувати покарання в в'язницях.
"Допінг у дітей – це зло"
За словами Вітольда Баньки, допінг у дітей непрощенним злом. Він переконаний, що осіб, які надавали препарати неповнолітнім варто відсторонити назавжди.
До теми Валієва не опинилася б у цій ситуації, якби Росію відсторонили від Олімпіади, – Global Athlete
"Допінг у дітей – це зло, непростимо. А лікарі, тренери та інші члени персоналу, які надавали неповнолітнім препарати, що підвищують продуктивність, повинні бути відсторонені довічно. І особисто я також вважаю, що вони повинні сидіти в тюрмі.
Ми вимагаємо, щоб РУСАДА провело серйозне розслідування щодо її оточення. Ми теж перевіримо це і забезпечимо проведення належного розслідування.
Звичайно, дуже важливо, щоб культура в Росії змінилася. Все ще є лікарі та тренери старого покоління, які працюють з неповнолітніми, зі спортсменами, тому ми настійно вимагаємо, щоб міністерство спорту Росії змінило цю ситуацію", – сказав поляк.
Росія знову у центрі уваги через допінг
- Спортсмени ОКР перемогли у командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді-2022.
- Проте церемонія нагородження так і не відбулася. Росіяни знову відзначилися. У 15-річної Каміли Валієвої виявили позитивний допінг-тест.
- Саме її виступ приніс команді ОКР найбільшу кількість балів.
- Проте росіянка продовжить свій виступ на Олімпіаді. Вона вийде на лід, щоб виступити у короткій програмі.
- Російські фігуристи не отримають золоті нагороди за перемогу у командних змаганнях на Олімпіаді-2022. Міжнародний олімпійський комітет не планує їх нагороджувати.
- Якщо ж Валієва буде серед призерів в одиночних змаганнях, то тут теж не відбудеться церемонія нагородження. Нагородження спортсменів, які здобули нагороди у фігурному катанні, відбудуться вже після того, як буде розглянута справа щодо допінгу у Валієвої.