Президент WBO натякнув на бій Ломаченко – Камбосос

Василь Ломаченко після ефектної перемоги проти Річарда Коммі може отримати бій за титули чемпіона світу. Українець може зустрітися з Джорджем Камбососом.

Ломаченку доведеться летіти в Австралію

На бій Ломаченко – Камбосос натякнув президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Варкарсель.

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Він у своєму твіттері запропонував провести бій між абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Камбососом та Ломаченком в Австралії.

Чи можете уявити собі бій Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа перед 75 тисячами австралійців?,

– написав Варкарсель.

Ломаченко – Камбосос: що відомо про потенційний бій

Наприкінці листопада австралієць Джордж Камбосос побив кривдника Ломаченка – Теофімо Лопеса. Джордж відібрав в американця титули WBO, WBA, IBF, WBC Franchise.

Реванш між боксерами не відбудеться, адже він не передбачений контрактом. Окрім того, Лопес, ймовірно, змінить вагову категорію.

Камбосос заявляв, що його потенційними суперниками можуть стати Девін Хейні, Джервонта Девіс, Раян Гарсія або Ломаченко.

Перед зустріччю Ломаченка з Коммі австралієць вкотре заявив, що дасть шанс українському боксеру. Камбосос хоче провести свій наступний бій в Австралії.