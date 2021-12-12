Президент WBO натякнув на бій Ломаченко – Камбосос
12 грудня 2021 , 09:27Читать новость на русском
Джерело:твітер Франциско Варкарселя
Василь Ломаченко після ефектної перемоги проти Річарда Коммі може отримати бій за титули чемпіона світу. Українець може зустрітися з Джорджем Камбососом.
Ломаченку доведеться летіти в Австралію
На бій Ломаченко – Камбосос натякнув президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Варкарсель.
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Він у своєму твіттері запропонував провести бій між абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Камбососом та Ломаченком в Австралії.
Чи можете уявити собі бій Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа перед 75 тисячами австралійців?,
– написав Варкарсель.
Ломаченко – Камбосос: що відомо про потенційний бій
- Наприкінці листопада австралієць Джордж Камбосос побив кривдника Ломаченка – Теофімо Лопеса. Джордж відібрав в американця титули WBO, WBA, IBF, WBC Franchise.
- Реванш між боксерами не відбудеться, адже він не передбачений контрактом. Окрім того, Лопес, ймовірно, змінить вагову категорію.
- Камбосос заявляв, що його потенційними суперниками можуть стати Девін Хейні, Джервонта Девіс, Раян Гарсія або Ломаченко.
- Перед зустріччю Ломаченка з Коммі австралієць вкотре заявив, що дасть шанс українському боксеру. Камбосос хоче провести свій наступний бій в Австралії.