Ефектна перемога Ломаченка
Ломаченко та Коммі провели в ринзі всі регламентовані 12 раундів. Український боксер виграв одноголосним рішенням суддів – 117:110, 119:108, 119:108.
До теми Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун
Василь домінував у ринзі від старту поєдинку, проте Коммі неодноразово відповідав багатоударними атаками. Все ж різниця у класі була відчутною, тому саме Ломаченко вів бій.
У 7-у раунді українець відправив суперника в нокдаун. Здавалося, що Ломаченко нокаутує Коммі, проте той вистояв до кінця раунду.
Річарду вдалося пройти всю дистанцію з Ломаченком, хоча українець неодноразово був близький, щоб нокаутувати суперника.
Ломаченко – Коммі відеоогляд бою