Ефектна перемога Ломаченка

Ломаченко та Коммі провели в ринзі всі регламентовані 12 раундів. Український боксер виграв одноголосним рішенням суддів – 117:110, 119:108, 119:108.

До теми Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун

Василь домінував у ринзі від старту поєдинку, проте Коммі неодноразово відповідав багатоударними атаками. Все ж різниця у класі була відчутною, тому саме Ломаченко вів бій.

У 7-у раунді українець відправив суперника в нокдаун. Здавалося, що Ломаченко нокаутує Коммі, проте той вистояв до кінця раунду.

Річарду вдалося пройти всю дистанцію з Ломаченком, хоча українець неодноразово був близький, щоб нокаутувати суперника.

Ломаченко – Коммі відеоогляд бою