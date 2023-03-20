Останній шанс узгодити "Бій століття": голова WBA назвав дедлайн для Усика та Ф'юрі

Примхи "Циганського короля" дістали президента WBA Хільберто Мендосу. Спортивний функціонер виступив із заявою, визначивши остаточну дату для погодження контракту на бій Усик – Ф'юрі

29 квітня на лондонському стадіоні "Вемблі" повинен відбутися бій за абсолютне чемпіонство між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Проте сторони досі не можуть погодити фінансові деталі контракту. Справа повинна зрушитися з місця після останнього попередження глави боксерської асоціації WBA Хільберто Мендоси.

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WBA встановила термін для узгодження бою за абсолют

Президент WBA визначив останній дедлайн для погодження поєдинку. Якщо представники боксерів не оголосять про підписання контракту, тоді Усик зустрінеться з обов'язковим претендентом на пояс асоціації Даніелем Дюбуа.

Оновлення з приводу бою Усик – Ф'юрі. Останній термін WBA для отримання підписаних контрактів на цей бій – 1 квітня. Інакше буде призначено обов'язкові переговори [Усика] з Дюбуа,

– написав Мендоса у Twitter.