Президент УАФ розповів, скільки триватиме підготовка збірної України у Словенії

На початку травня збірна України розпочне підготовку до матчу проти Шотландії. Тренувальні збори відбуватимуться у Словенії.

Павелко: Ми маємо гарантований збір на 28 днів

Президент УАФ розповів, що збір головної команди країни триватиме 28 днів. Саме стільки часу футболісти зможуть готуватись до плей-офф відбору ЧС-2022 у Словенії.

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Андрій Павелко заявив, що наставники запропонують іншу локацію, то УАФ одразу розгляне цю пропозицію.

Ми можемо розраховувати на 28 днів перебування у Словенії, на їхній базі. Якщо тренери національної збірної запропонують змінити кемпінг, ми відразу розглядатимемо інші варіанти. Нині ми маємо гарантований збір на 28 днів, якраз до вильоту в Глазго та ігри з Шотландією,

– сказав очільник УАФ.

Словенська федерація футболу надає "синьо-жовтим" найкращі умови для підготовки до гри проти Шотландії. Футболісти з 1 травня будуть потрохи збиратись у Любляні. Найпізніше приїдуть гравці Динамо – 5 травня.

. Матч збірної України проти Шотландії у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 відбудеться 1 червня. Якщо команді Олександра Петракова вдасться святкувати перемогу, то за путівку на Мундіаль "синьо-жовті" будуть боротись проти Уельсу.