Все для комфорту уболівальників збірної
Президент УАФ Андрій Павелко розповів, де національна команда може зіграти свої поєдинки у Лізі націй. За його словами, розглядається варіант із сусідньою Польщею.
До теми Збірна України зіграє домашні матчі у Лізі націй на нейтральних полях, – ЗМІ
Якщо саме Польща прийме домашні матчі, то "синьо-жовті" не залишаться без підтримки уболівальників. Багато українців живу, працюють у сусідній країні, а також чимало біженців прийняла Польща після початку війни в Україні.
Є попередньо запропонований варіант провести умовно домашні ігри з Вірменією та Ірландією, які пройдуть у рамках Ліги націй у червні, у різних містах Польщі, щоб наші вболівальники змогли прийти та підтримати нашу команду,
– сказав Павелко.
- Перший домашній матч команди Олександра Петракова у Лізі націй запланований на 11 червня. Суперником збірної буде Вірменія. Вже менше, ніж за 5 днів України повинна прийняти Ірландію (14 червня).
- Ще один домашній матч Україна зіграє вже 27 вересня проти Шотландії.
- Нагадаємо, що через війну УЄФА змінила календар збірної України у Лізі націй.