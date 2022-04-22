Павелко: У нас есть гарантированный сбор на 28 дней

Президент УАФ рассказал, что сбор главной команды страны продлится 28 дней. Именно столько времени футболисты смогут готовиться к плей-офф отбора ЧМ-2022 в Словении.

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Андрей Павелко заявил, что наставники предложат другую локацию, то УАФ сразу рассмотрит это предложение.

Мы можем рассчитывать на 28 дней пребывания в Словении на их базе. Если тренеры национальной сборной предложат сменить кемпинг, мы будем сразу рассматривать другие варианты. Сейчас у нас есть гарантированный сбор на 28 дней, как раз до вылета в Глазго и игры с Шотландией,

– сказал глава УАФ.

Словенская федерация футбола предоставляет "сине-желтым" лучшие условия для подготовки к игре против Шотландии. Футболисты с 1 мая будут понемногу собираться в Любляне. Позднее приедут игроки Динамо – 5 мая.

К слову. Матч сборной Украины против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 состоится 1 июня. Если команде Александра Петракова удастся праздновать победу, то за путевку на Мундиаль "сине-желтые" будут бороться против Уэльса.