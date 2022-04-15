Павелко: Надають найкращі умови для підготовки нашої збірної

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, де українська збірна буде базуватись під час підготовки до матчу проти Шотландії. УЄФА висунула пропозицію провести збір у столиці Словенії.

Цікаво дізнатись Все через війну: збірна України дізналась новий календар матчів Ліги націй

Місцева федерація футболу готова надати "синьо-жовтим" найкращі умови для підготовки до важливого поєдинку.

Наразі є пропозиція від УЄФА, ми дуже вдячні за неї нашим колегам і особисто президентові Олександру Чеферіну, який запропонував зробити табір у його рідному місті Любляні, у Словенії. Я дуже поважаю моїх колег із федерації футболу Словенії, які надають найкращі умови для підготовки нашої збірної,

– сказав Павелко.

Також глава УАФ розповів, що наразі вони працюють над проведенням благодійних матчів, які відбуватимуться під патроном УЄФА. Суперників обирають за побажаннями тренерського штабу на чолі з Олександром Петраковим.

Збір української команди планується на 28 квітня. Швидше за все, що збірна збереться без легіонерів, але Петраков сподівається на допомогу Чеферіна у цьому питанні.

Зверніть увагу! Війна внесла у календар збірної України деякі зміни. УЄФА оголосила нову дату поєдинку проти Шотландії – 1 червня. Якщо вдасться перемогти шотландців, то зустріч з Уельсом буде 5 червня.