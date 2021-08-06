Президент УАФ натякнув на нового тренера збірної України

Вже найближчими днями збірна України з футболу отримає новий тренерський штаб. Президент УАФ Андрій Павелко розповів, коли фанати дізнаються наступника Андрія Шевченка.

Новий тренер вже на порозі збірної України

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів, коли збірна України отримає нового головного тренера. Очільник навіть натякнув на його громадянство.

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У понеділок, 9 серпня, відбудеться виконком УАФ, де буде представлено новий тренерський штаб "синьо-жовтих": "У нас немає фінансових питань і проблем з жодним із кандидатів, так само як ні з ким і з колишнього штабу збірної. Можу запевнити, що для тренерського штабу, який очолить збірну України, ніколи не буде питання фінансів стояти на першому місці".

Розповів Павелко і про те, чи можна буде побачити біля керма збірної іноземного спеціаліста.

Я впевнений, що в Україні багато своїх фахівців, які набагато краще знають і розуміють наш футбол. І я впевнений, що саме українські фахівці будуть очолювати нашу збірну,

– відповів Андрій Павелко.

Кандидати на пост тренера збірної України

1 серпня стало відомо, що контракт Андрія Шевченка з УАФ закінчився. Андрій Миколайович подякував усім за роботу. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватуть помічники українця Андреа Малдера та Олександр Шовковський.

Сергій Ребров став одним із головних кандидатів на цю посаду у національній команді. Наставник вже навіть шукає варіанти, як йому достроково розірвати контракт із клубом Аль-Айн, яким зараз керує фахівець.

Серед варіантів очолити збірну є легендарний тренер Мирон Маркевич, який вже раніше працював із "синьо-жовтими".

Новий тренерський штаб готуватиме команду до поєдинків відбору чемпіонату світу-2022. Найближчі відбіркові матчі для "синьо-жовтих" – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома з французами.