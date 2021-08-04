Новий наставник вже на порозі збірної України
За інформацією видання, саме 47-річний наставник буде наступником Андрія Шевченка у "синьо-жовтій" команді. Все буде вирішено найближчим часом.
Читайте також Ребров розповів про можливість очолити збірну України та відмінність від роботи в клубі
Зараз Сергій Ребров має чинний контракт із Аль-Айном, який очолив на початку червня 2021 року. Український тренер вже провів розмови з агентами щодо дострокового розірвання угоду з клубом з ОАЕ. Все заради української збірної.
До переїзду в Аль-Айн Ребров очолював київське Динамо, Аль-Ахлі та угорський Ференцварош. Конкурентом Реброва на пост головного тренера збірної України був легендарний наставник Мирон Маркевич. Але шальки терезів схилились на сторону екстренера киян.
- На 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України. Йому доведеться готувати команду до матчів відбору чемпіонату світу-2022. Найближчі матчі відбору для "синьо-жовтих" – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома з французами.
Шевченко покинув збірну України: головне
- У перший день серпня стало відомо, що контракт Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усіх за роботу. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватиме помічник українця Андреа Малдера.
- Ще влітку 2020 року в УАФ запропонували Шевченку нову угоду на 2,5 роки, а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.
- Наставнику вдалось на мажорній ноті покинути збірну. Шевченко вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.