Новий наставник вже на порозі збірної України

За інформацією видання, саме 47-річний наставник буде наступником Андрія Шевченка у "синьо-жовтій" команді. Все буде вирішено найближчим часом.

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Зараз Сергій Ребров має чинний контракт із Аль-Айном, який очолив на початку червня 2021 року. Український тренер вже провів розмови з агентами щодо дострокового розірвання угоду з клубом з ОАЕ. Все заради української збірної.

Контракт Реброва з Аль-Айном розрахований до кінця червня 2025 року.

До переїзду в Аль-Айн Ребров очолював київське Динамо, Аль-Ахлі та угорський Ференцварош. Конкурентом Реброва на пост головного тренера збірної України був легендарний наставник Мирон Маркевич. Але шальки терезів схилились на сторону екстренера киян.

На 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України. Йому доведеться готувати команду до матчів відбору чемпіонату світу-2022. Найближчі матчі відбору для "синьо-жовтих" – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома з французами.

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