Прихильникам Путіна не місце на Олімпійських іграх: Дуда виступив проти планів МОК

Президент Польщі Анджей Дуда окреслив свою позицію щодо можливого повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Великий друг нашої держави вчергове підтримав Україну.

Міжнародний олімпійський комітет своїми намірами повернути атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань лише стимулюють агресорів до подальших злочинів. Замість повної ізоляції терористів, комітет окутує їх білим прапором і заявляє про нейтральність.

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Дуда проти участі росіян в Олімпіаді-2024

В цьому питанні повну солідарність з Україною проявляє президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, поки Росія веде агресивну війну проти України і всього цивілізованого світу її спортсмени не повинні з'являтися на спортивних змаганнях.

На мою думку, не повинні. Я знаю, що це дуже складне рішення. Але вважаю, що ніхто, хто схвально ставиться до політики, яку реалізовує сьогодні Володимир Путін, не повинен брати участь у великому світі спорту, великому світі миру і дружби, яким є Олімпійські Ігри,

– заявив Дуда.

Раніше міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортнічук заявив, що в разі допуску російських та білоруських спортсменів до змагань країна може відмовитися від участі в Олімпійських іграх. Такої ж позиції дотримуються близько 35 країн світу.

Компромісом в цьому питанні може бути створення команди біженців з представників російської та білоруської національності, які є дисидентами режимів Путіна і Лукашенка.