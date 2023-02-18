Міжнародний олімпійський комітет своїми намірами повернути атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань лише стимулюють агресорів до подальших злочинів. Замість повної ізоляції терористів, комітет окутує їх білим прапором і заявляє про нейтральність.

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Дуда проти участі росіян в Олімпіаді-2024

В цьому питанні повну солідарність з Україною проявляє президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, поки Росія веде агресивну війну проти України і всього цивілізованого світу її спортсмени не повинні з'являтися на спортивних змаганнях.

На мою думку, не повинні. Я знаю, що це дуже складне рішення. Але вважаю, що ніхто, хто схвально ставиться до політики, яку реалізовує сьогодні Володимир Путін, не повинен брати участь у великому світі спорту, великому світі миру і дружби, яким є Олімпійські Ігри,

– заявив Дуда.

Раніше міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортнічук заявив, що в разі допуску російських та білоруських спортсменів до змагань країна може відмовитися від участі в Олімпійських іграх. Такої ж позиції дотримуються близько 35 країн світу.

Компромісом в цьому питанні може бути створення команди біженців з представників російської та білоруської національності, які є дисидентами режимів Путіна і Лукашенка.