Международный олимпийский комитет своими намерениями вернуть атлетов из России и Беларуси в международные соревнования только стимулируют агрессоров к дальнейшим преступлениям. Вместо полной изоляции террористов, комитет окутывает их белым флагом и заявляет о нейтральности.

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Дуда против участия россиян в Олимпиаде-2024

В этом вопросе полную солидарность с Украиной проявляет президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины и всего цивилизованного мира, ее спортсмены не должны появляться на спортивных соревнованиях.

На мой взгляд, не должны. Я знаю, что это очень сложное решение. Но считаю, что никто, кто одобрительно относится к политике, реализуемой сегодня Владимиром Путиным, не должен участвовать в большом мире спорта, большом празднике мира и дружбы, каковыми являются Олимпийские Игры,

– заявил Дуда.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что в случае допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям страна может отказаться от участия в Олимпийских играх. Такой же позиции придерживаются примерно 35 стран мира.

Компромиссом в этом вопросе может быть создание команды беженцев из представителей российской и белорусской национальности, являющихся диссидентами режимов Путина и Лукашенко.