Саме в такий спосіб в Польщі намагаються недопустити участі збірних Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024 навіть під нейтральним прапором. Водночас знайти компроміс з Міжнародним олімпійським комітетом та ООН, які вважають, що цілковита заборона участі росіян чи білорусів є дискримінаційною.

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"Я думаю, це може бути пропозиція компромісу з МОК. Щоби уникнути звинувачень, що ми керуємося національною ознакою, що має місце певна дискримінація з огляду на те, який має людина паспорт, чи на країну, з якої хтось походить. Аби створити представництво біженців, не нейтральне представництво, а представництво біженців, від яких могли б виступити люди білоруської чи російської національності, котрі є дисидентами режимів Путіна і Лукашенка", – заявив Каміль Бортничук.

Водночас раніше польський міністр заявив, що якщо МОК дозволить спортсменам з Росії та Білорусі виступати під нейтральним прапором на Олімпіаді-2024, то Польща "поставить справу на вістрі ножа". Він не виключив, що тоді країна відмовиться від участі в Олімпіаді.