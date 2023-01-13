"Хотіли його підписати ще влітку": президент Марселя розкрив деталі переходу Маліновського

Руслан Маліновський з перемоги дебютував за Марсель у матчі проти Труа. Президент "провансальців" Пабло Лонгорія прокоментував прихід українця.

Власник французького гранда зізнався, що Маліновський ще влітку міг перейти у Марсель. Пабло Лонгорія запевнив, що Руслан є саме тим футболістом, якого вони так шукали. У "провансальців" з'явилась нагода оформити перехід українця після відходу Жерсона у бразильське Фламенго.

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Лонгорія: Маліновський це саме той футболіст, якого ми довго шукали

Президент Марселя похвалив футбольні якості Маліновського, назвавши його "чудовим снайпером", який забив чимало голів у Серії А, та гарно проявив себе у Генті та Аталанті, а також у Лізі чемпіонів.

Маліновський – це саме той футболіст, якого ми довго шукали. Ми хотіли його підписати ще влітку, але тоді не вийшло. З відходом Жерсона ми шукали нападника з такими характеристиками, як у Маліновського. Він має профіль, який відповідає тому, що ми шукали,

– сказав Руслан.

Лонгорія привідкрив деталі розмови з агентом українського півзахисника.

Із представниками Маліновського я вперше поговорив ще у січні 2021 року. Минулого літа ми отримали від агента футболіста згоду на трансфер, але тоді угоду укласти не вдалося. Але ми залишалися на зв'язку, а з від'їздом Жерсона форсували всі процеси, спрямовані на перехід Маліновського до нас,

– відповів Лонгорія.

Нагадаємо, що Руслан перейшов у Марсель на правах оренди до кінця сезону-2022/2023. В угоді футболіста є опція обов'язкового викупу півзахисника. Очікується, що Аталанти отримає від Марселя 10 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонуса.