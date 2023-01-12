Голи забивали Шансель Мбемба Мангулу та Жордан Верету. Марсель перемагає вже у п'яти поєдинках поспіль у Лізі 1. Це дозволяє "провансальцям" продовжувати боротьбу за чемпіонство, йдучи третіми. Відставання від лідера ПСЖ складає 8 очок, а до другого місця – 2 бали.

Детальніше про матч Маліновський дебютував: Марсель здобув п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті Франції – відеоогляд

Тудор: Ми показали себе серйозною командою

Після поєдинку головний наставник Марселя Ігор Тудор поділився враженнями від гри та дебютного матчу Маліновського. Він коротко прокоментував дебют Руслана у футболці французької команди.

"Я задоволений не лише результатом, а й матчем, який ми провели. Ми показали себе серйозною командою, яка знала, що робити на полі. Ключ у тому, щоб добре грати щоразу, показувати це у день матчу, працювати над покращенням, і ми побачимо, як далеко ми зможемо зайти", – розповів тренер.

Що я найбільше ціную у гравцях, то це менталітет переможця, серйозність, увага до деталей. Подумки нам вдається концентруватися, щоб не робити помилок, ми бачили це сьогодні ввечері. Але дорога попереду ще довга. Маліновський? Ми щасливі, що він із нами,

– додав Тудор.

Нагадаємо, що Маліновський з'явився на полі на 67-й хвилині та одразу отримав жовту картку за фол. Іншими результативними діями Руслан не відзначився.

До слова. Український півзахисник до кінця сезону-2022/2023 гратиме в оренді у Марселі. Але в орендній угоді є опція обов'язкового викупу футболіста в Аталанти. Очікується, що клуб із Бергамо отримає за Руслана 10 мільйонів плюс 3 мільйони євро бонусами.